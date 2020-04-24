مصدر حكومي : لا لإلغاء التصريح الممنوحة للاعلاميين

وطنا اليوم - اكدت الحكومة انه لا لإلغاء تصاريح المرور الممنوحة للاعلاميين غير المشتركين في الضمان الاجتماعي .

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الحكومة قررت عدم اصدار اي تصاريح جديدة للاعلاميين بعد اليوم الا وفق الالية التي اعتمدتها لكافة القطاعات والمتضمنة التسجيل والاشتراك في الضمان الاجتماعي للمنشأة والعاملين لديها.

ولفت المصدر ان الحكومة ومن خلال هيئة الاعلام ستقوم بالتشديد على اخضاع المؤسسة الإعلامية واشراك العاملين لديها في الضمان الاجتماعي لتجديد الترخيص للعام المقبل ٢٠٢١ لضمان توفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين في حال التعطل عن العمل وتطبيق بنود القانون وفقا لما اعلنت عنه الحكومة للمساواة مع كافة القطاعات