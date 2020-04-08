الرئيسية | محليات موسسة الوحدة للتجارة هيونداي تفتح مركز الصيانه غجا

مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تفتح مركز الصيانة في البيادر غدا الاربعاء أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن،وبناء على الموافقات الرسمية بأنها ستقوم بإستقبال عملائها ليوم واحد فقط وذلك يوم غد الأربعاء، الموافق ٢٢ نيسان ٢٠٢٠ في مركز الصيانة وقطع الغيار التابع لمؤسسة الوحدة للتجارة وكلاء هيونداي، والكائن في المنطقة الصناعية في البيادر، وسيتم استقبال الزبائن من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءا، على أن يكون اخر موعد لاستقبال السيارات الساعة الرابعة مساءا، وتنحصر الخدمة للسيارات المصرح لها بالحركة فقط ولعمل خدمة صيانة سريعة فقط. وسنوافيكم بأي جديد حال وروده.

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