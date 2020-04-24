الرئيسية | محليات الحكومة للمواطنين: لا تقيموا الولائم في رمضان

وطنا اليوم-عمان:منعت الحكومة إقامة الولائم والعزائم في شهر رمضان المبارك ، وأعلنت عن آلية لتنظيم عمل الجهات القائمة على توزيع المساعدات والمواد العينية .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي قدمه من مركز أمن وإدارة الأزمات ، :" كما تعلمون، نحن على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان، وهناك العديد من الأمور المرتبطة بهذا الشهر الكريم، لا بدّ من التأكيد عليها وتوضيحها".

وأضاف " نؤكّد على ضرورة عدم إقامة التجمّعات والولائم، والدعوات بمختلف أشكالها؛ وذلك حفاظاً على صحّتكم وسلامتكم، ومنعاً لانتقال العدوى لا قدّر الله".

وقال العضايلة :" ندرك أنّ شهر رمضان المبارك هو شهر التآلف والتكافل والمحبّة، وتكثر فيه أعمال الخير، التي نأمل أن تتضاعف في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة؛ لكنّ في الوقت ذاته تتطلّب هذه الظروف أقصى درجات الوقاية والحذر".

وفيما يتعلّق بالتبرّعات العينيّة والمواد الغذائيّة خلال الشهر الكريم، اكد العضايلة بأنّ الهيئة الخيريّة الهاشميّة هي الجهة المخوّلة باستقبال الكميّات الكبيرة من هذه التبرّعات، ويتمّ توزيعها على المواطنين المحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعيّة، ووفقاً لقوائم السجلّ الوطني الموحّد.

وبخصوص تنظيم عمل الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك ، قال العضايلة :"أمّا الجمعيّات الخيريّة المنتشرة في المحافظات، والراغبة بتوزيع التبرّعات العينيّة والغذائيّة خلال الشهر الكريم، فبإمكانها الحصول على موافقة الحاكم الإداري في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الوقاية الصحيّة والسلامة العامّة، وتعليمات الجهات المختصّة".

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