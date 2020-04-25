الرئيسية | محليات الحكومة :حظر تجول شامل الجمعة ولا تغيير على ساعات الخروج في رمضان

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، انه لا تغيير على ساعات حظر التجول في رمضان ، وسيكون هنالك حظر تجول شامل يوم الجمعة.

وبين العضايلة في ايجاز صحفي مساء الثلاثاء : ستكون الساعات المسموح للمواطنين فيها بالخروج لشراء مستلزماتهم وقضاء أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ولن يسمح بعد ذلك الوقت بالخروج إلّا للأشخاص المصرّح لهم، كما هو الحال الآن.

واضاف : سيكون دوام الموظّفين المصرّح لهم بالعمل خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى الثالثة بعد الظهر. أمّا الموظّفون الذين تتطلّب طبيعة عملهم غير ذلك، فيتمّ ترتيب ساعات عملهم من خلال رؤساء دوائرهم.

وقال العضايلة : كما تعلمون، نحن على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، أهلّه الله علينا بالأمن والإيمان، وهناك العديد من الأمور المرتبطة بهذا الشهر الكريم، لا بدّ من التأكيد عليها وتوضيحها.

واضاف : وبالتالي نؤكّد على ضرورة عدم إقامة التجمّعات والولائم، والدعوات بمختلف أشكالها؛ وذلك حفاظاً على صحّتكم وسلامتكم، ومنعاً لانتقال العدوى لا قدّر الله.

وتابع العضايلة : ندرك أنّ شهر رمضان المبارك هو شهر التآلف والتكافل والمحبّة، وتكثر فيه أعمال الخير، التي نأمل أن تتضاعف في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة؛ لكنّ في الوقت ذاته تتطلّب هذه الظروف أقصى درجات الوقاية والحذر.

واضاف : فيما يتعلّق بالتبرّعات العينيّة والمواد الغذائيّة خلال الشهر الكريم، نؤكّد بأنّ الهيئة الخيريّة الهاشميّة هي الجهة المخوّلة باستقبال الكميّات الكبيرة من هذه التبرّعات، ويتمّ توزيعها على المواطنين المحتاجين بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعيّة، ووفقاً لقوائم السجلّ الوطني الموحّد ، أمّا الجمعيّات الخيريّة المنتشرة في المحافظات، والراغبة بتوزيع التبرّعات العينيّة والغذائيّة خلال الشهر الكريم، فبإمكانها الحصول على موافقة الحاكم الإداري في المنطقة، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات الوقاية الصحيّة والسلامة العامّة، وتعليمات الجهات المختصّة.

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