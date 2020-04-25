الضمان تطلق منصاتها الإلكترونية الخاصة

وطنا اليوم-عمان:أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منصاتها الإلكترونية الخاصة ببرامج التضامن والمساندة الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020 والتي تضمّنت خمسة برامج هي تضامن (1) و تضامن (2) ومساند بأجزائه الثلاثة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي مساء اليوم أن كافة المنشآت المشمولة وغير المشمولة بإمكانها الاستفادة من برامج التضامن التي تهدف إلى حمايتهم وحماية عامليهم في ظل الظروف الحالية والتي من شأنها التخفيف عليهم ومساندتهم في تحمّل التزاماتهم تجاه عامليهم وإدامة عملهم.

وأضافت المؤسسة أنه لغايات شمول المنشآت المسجلة والمرخصة لدى الجهات الرسمية بالضمان يتوجب على صاحب العمل أو من يسميه كضابط ارتباط عن المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO ثم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ومن خانة خدمات المنشآت اختيار (شمول منشأة جديدة)، ومن ثم تعبئة البيانات اللازمة وارفاق الوثائق المطلوبة، ويراعى عند تعبئة البيانات تحديد خيار الشمول الذي يضع أمام صاحب العمل او ضابط الارتباط خيارين بخصوص نوع الشمول وهما اما شمول كامل بكافة التأمينات المطبقة أو شمول تضامن 2 ويقوم بإكمال تعبئة البيانات المطلوبة، ويراعى عند ارفاق صورة الهوية وتصويرها بالهاتف الخلوي على ورقة بيضاء توقيع صاحب العمل أو ضابط الارتباط عليها وكتابة رقم الهوية، كما يجب تحديد كلمة السر لاستخدامها بالدخول للخدمات الإلكترونية لاحقاً وقبل ارسال الطلب يتعين الضغط على خانة ارسال رقم التحقق الذي يصل على الهاتف الخلوي لإدخاله في المكان المخصص له ثم إرسال الطلب.

كما تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي باستقبال الطلب خلال دقائق وفي حال الموافقة عليه يصل ضابط الارتباط رسالة تتضمن تاريخ الشمول ورقم المنشأة على هاتفه الخلوي وفي حال كان خياره نوع "الشمول الكامل" بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عليه أن يدخل على حسابه من خانة الدخول وإدخال رقم المنشأة وكلمة السر ليتمكن من ارسال طلب حركات سريان للعاملين لديه.

اما في حال كان خياره في نوع الشمول "تضامن 2 " فيتوجب عليه عند تقديم طلب شمول المنشأة إرفاق بيانات العاملين وبعد موافقة المؤسسة تصله رسالة تتضمن تاريخ الشمول ورقم المنشأة على هاتفه الخلوي ويصبح بهذه الحالة جميع عامليه مشمولين بتأمين التعطل عن العمل لنهاية العام 2020، كما يتاح لضابط الارتباط أو صاحب العمل إيقاف العاملين بشكل مؤقت من خلال الدخول على شاشة خدمات امر الدفاع واختيار خانة الحصول على بدل تعطل عن العمل حسب أمر الدفاع.

وحسب برنامج تضامن 2 يترتب على المنشأة الالتزام بدفع مبلغ 140 ديناراً لمرة واحدة مقابل شمول كل عامل بتأمين التعطل وبإمكانه تقسيط هذا المبلغ حتى نهاية العام 2022 بدون فوائد، والمؤسسة تقوم بتخصيص بدل تعطل بقيمة 150 ديناراً عن شهري أيار ونيسان لكل عامل متوقف مؤقتاً عن العمل، كما تتحمل المنشأة من هذا البدل 50 ديناراً.

وأضافت المؤسسة أنه أصبح متاحاً للمنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي الاستفادة من برنامج تضامن (1) والتي تم اعتبارها بموجب التعليمات الصادرة عن المؤسسة من القطاعات الأكثر تضرراً بالأزمة وسيتم الإعلان عن هذه القطاعات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، حيثُ بإمكان ضابط الارتباط الدخول الى موقع المؤسسة الالكتروني والدخول على حساب المنشأة والدخول على قائمة أمر الدفاع واختيار خدمة التوقف المؤقت عن العمل للحصول على بدل التعطل والتي تمكّن ضابط الارتباط من تحديد العاملين الذين يرغب إيقافهم عن مزاولة عملهم بشكل مؤقت، شريطة انطباق شروط الاستحقاق عليهم وهي ان يكون للمؤمن عليه (العامل) 12 اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً أو فترة الشمول السابقة اذا كانت الاشتراكات اقل من ذلك وأن لا يكون رصيد غير الأردني مديناً في هذا الحساب، وبعد ارسال الطلب للمؤسسة تصل رسالة على الهاتف الخلوي تتضمن المبلغ الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه كمساهمة منه عن العاملين لديه.

وبيّنت المؤسسة وفقاً لبرنامج تضامن 1 أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50%) من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20%) من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه وذلك من خلال خدمة اي فواتيركم من موقع الحساب البنكي أو من خلال أي بنك تحت اسم (مستحقات برامج تضامن)، وتسديد هذا المبلغ الزامياً لحصول العاملين على بدل التعطل المؤقت عن العمل، موضحة أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.

وختمت المؤسسة بيانها أن خدماتها الإلكترونية المتعلقة ببرنامج مساند بأجزائه الثلاثة متوفرة وبإمكان كافة المؤمن عليهم المستفيدين التسجيل في موقع المؤسسة الالكتروني ومن بوابة الخدمات الإلكترونية الدخول على خدمات أمر الدفاع والاستفادة منها وهي (خدمة بدل التعطل حسب أمر الدفاع أو سلفة من حساب تعويض الدفعة الواحدة أو خدمة صرف الرصيد الادخاري حسب أمر الدفاع)، وسيكون للمؤسسة بيانات توضيحية لاحقة بهذا الخصوص.