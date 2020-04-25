الرئيسية | محليات السفارة الامريكية.. الحكومة الاردنية مددت تعليق الرحلات التجارية المنتظمة

وطنا اليوم-عمان:اصدرت السفارة الامريكية في عمّان اليوم الثلاثاء بياناً قالت فيه:-

بناءً على قرار الحكومة الأردنية بتعليق رحلات الطيران التجاري الى ٢٧ نيسان ٢٠٢٠، قامت بعض شركات الطيران ببيع التذاكر للرحلات التجارية المنتظمة ابتداءا من ٢٨ نيسان.

الا ان الحكومة الاردنية مددت تعليق الرحلات التجارية المنتظمة الى ١١ أيار، لذا من المحتمل ان يتم الغاء جميع الرحلات الجوية حتى ١١ أيار. يمكن ان تقوم شركات الطيران بعرض خيار لاسترداد المبلغ المدفوع او تقديم قسيمة للعملاء الذين قاموا بشراء التذاكر للرحلات الجوية حتى ١١ أيار.

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