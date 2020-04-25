عملية عسكرية للقوات العراقية غرب الأنبار بالقرب من الحدود الاردنيه

وطنا اليوم - قالت مصادر أمنية عراقية إنها أطلقت عملية أمنية عسكرية واسعة غربي محافظة الأنبار.

وأشارت قيادة عمليات الأنبار إلى أن القوات الحكومية انطلقت بعملية أمنية واسعة في وادي القذف بمشاركة طيران الجيش وقطعات من الجيش وميليشات الحشد بعد ورود معلومات تفيد بوجود خلايا لتنظيم الدولة في مناطق غربي الأنبار.

هذا وكانت الحكومة في بغداد أعلنت في وقت سابق من نهاية عام 2017 نهاية الحرب على تنظيم الدولة في العراق وخلو البلاد منه وترافق مع تدمير محافظات عديدة ونزوح أكثر من 4 ملايين عراقي