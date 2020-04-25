الرئيسية | محليات التحقيق في شبهة انتحار في الكرك

وطنا اليوم - حقق الأجهزة الأمنية في الكرك بأسباب وفاة عامل وافد مصري الجنسية عثر على جثته في مزرعة غربي بلده بلواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك وفقا لمصدر طبي بالكرك. وأشار المصدر إلى أن الجثة وجدت معلقة بحبل إلى ساق شجرة وتم الكشف على الجثة من قبل مدعي عام المزار الجنوبي ومدير الشرطة والبحث الجنائي المختبر الجنائي ومدير الطب الشرعي وحولت الجثة إلى مركز طب شرعي إقليم الجنوب لبيان سبب الوفاة

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