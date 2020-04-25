خبير نفطي: فرصة ذهبية للاردن لن تتكرر

وطنا اليوم-عمان:أرجع الخبير الأردني في مجال الطاقة هاشم عقل، انهيار أسعار النفط الأمريكي، إلى توقف حركة النقل العام والخاص بالإضافة إلى شلل وتوقف قطاع الطيران في العالم.

وأضاف عقل أن توقف حركة النقل بالعالم، أدت إلى تراجع الطلب على النفط، وزيادة المخزونات في كل أرجاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت السعة التخزينية إلى أقصى حد، ما دفع بيع البترول بسعر ناقص تجنبا لخسارة أكبر.

وأشار عقل إلى أن شراء احتياطي من النفط أمر مفيد للوطن والمواطن، وأن فروقت الأسعار أوجدت وفر في خزينة الدولة من العملات الصعبة، وبالتالي تنخفض الأسعار كاستيراد وتنخفض على المستهلك، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لا يمكن أن تتكرر.

وأشار إلى أن المستفيد من هذا الظرف، هي مصافي البترول التي تمتلك سعة تخزينية، حيث تشتري بسعر سالب وتستفيد منه مستقبلا على شكل مشتقات نفطية.

تأثير انهيار أسعار النفط الأمريكي على الأردن:

أكد عقل أن انهيار أسعار النفط الأمريكي سيكون له تأثير على تسعيرة المشتقات النفطية مع نهاية شهر نيسان الحالي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.

وتوقع انخفاض أسعار المشتقات النفطية للشهر القادم من 5-6%، مشيرا إلى أن هذه النسبة غير مستقرة وتتضح مع نهاية الشهر الحالي، وذلك وفقا لقرار لجنة تسعير المحروقات.

وأشار إلى أن المواطن الأردني لا يستفيد من انخفاض أسعار المحروقات خلال هذه الفترة نتيجة قرار حظر التجول.

الاستفادة من انخفاض أسعار النفط وتعزيز المخزون الاستراتيجي:

وأشار عقل إلى أن شراء احتياطي من النفط أمر مفيد للوطن والمواطن، وأن فروقت الأسعار أوجدت وفر في خزينة الدولة من العملات الصعبة، وبالتالي تنخفض الأسعار كاستيراد وتنخفض على المستهلك، معتبرا ذلك فرصة ذهبية لا يمكن أن تتكرر.

وبين عقل أن الأردن يشتري النفط من أرامكو السعودية، وليس من الخام الأمريكي.