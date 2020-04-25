الرئيسية | محليات وزير التربية: ليس بالإمكان عقد امتحان التوجيهي إلكترونياَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الاثنين، إنّه ليس بالإمكان عقد امتحان التوجيهي إلكترونيا، لعدم توفر الوسائل لجميع الطلبة.

وأضاف النعيمي، خلال حوارية بعنوان "التجربة الأردنية في التعلم عن بعد"، بتنظيم من منتدى شومان، أنّ امتحان الثانوية العامة (توجيهي) قائم في موعده ما لم يتطلب الموقف الصحي غير ذلك.

وتابع: "سنكون استباقيين ونعلن الموعد مبكرا".

وأشار إلى أنّه سيتم مراعاة عند عقد امتحان التوجيهي ضمن شروط السلامة العامة، حيث سيكون التباعد بين الطلبة داخل قاعات الامتحان.

وأوضح أنّ "عدد أيام الامتحان لن تكون كالامتحانات السابقة".

وبين النعيمي، "آن الأوان لأن يكون التعلم الإلكتروني شكل من أشكال التعليم، لأن نموذج المدرسة التقليدية التقنية أصبح مختلفاً مع الظروف الحالية ولا يواكب العصر".

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