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تجار ومنتجو الأثاث يطالبون بالسماح لهم بالبيع المباشر
وطنا اليوم-عمان: طالب نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، الحكومة بالسماح لقطاعه بالبيع المباشر للزبائن، لأن طبيعة منتجاته لا تتناسب والبيع الإلكتروني الذي اشترطته الحكومة للعودة للعمل.
وأشار إلى أن قطاعه يضم تجار ومنتجي الأثاث المنزلي والمكتبي والسجاد والموكيت وأقمشة الستائر والتنجيد والفرشات والإسفنج والأخشاب والمطابخ والأبواب الخشبية وأعمال التنجيد والدهانات، وكلها يحتاج الزبون فيها لمعاينة المنتجات مباشرة من حيث النوعية واللون والجودة والتشطيبات والشكل والحجم وغيرها من التفاصيل.
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