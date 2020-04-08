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ضبط ٣٥٤ مركبة و ٨٠٢ من الأشخاص خرقوا أوامر الحظر
وطنا اليوم-عمان:اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون او تمييز في تطبيقها ، حيث جرى خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضبط ٣٥٤ مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل ، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .
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