الرئيسية | محليات زفاف طبيبين إلكترونيا في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:لم تمنع جائحة كورونا في دول العالم ومنها الأردن، العروسين الطبيبين معاذ الذيابات وأميمة خالد ابو راس من إقامة حفل زفافهما، في الرمثا.

ووجه الطبيبان دعوتهما لجميع الأقارب والأصدقاء مؤكدين ضرورة التقيد بإجراءات السلامة واختصار مشاركتهما عبر المباركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعاء لهما بالخير والبركة.

وأكد الطبيبان اللذان يختصان في طب الاطفال في مستشفى الملك المؤسس أنهما اتخذا قرار إقامة حفل زفاهما واختصاره بهذه الإجراءات كإجراء وقائي للتصدي لوباء كورونا، والوقوف إلى جانب إجراءات الدولة الرامية إلى ذلك خاصة وأنهما من صلب القطاع الصحي الذي تميز بادارته في ازمة الوباء.

ودعا العروسان المقبلين على الزواج خلال الأيام المقبلة إلى اتباع ذات الطريقة واختصار تهنئتهم عبر مواقع التواصل للوقاية من هذا الوباء مقدمين شكرهم للأجهزة الأمنية التي قدمت لهم كافة التسهيلات في هذه الظروف.

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