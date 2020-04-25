الحمايدة: كورونا وأثرها على مستقبل النظام الدولي

وطنا اليوم- رجح الدكتور احمد الحمايدة ان تواجه الصين حصارا امريكيا واوروبيا، على خلفية انتشار وباء كورونا ووصف الرئيس الامريكي الفيروس بالفيروس الصيني.

واضاف الحمايدة ان الحرب القائمه على الصين لن تمر بسلام وخصوصا انها قوه تفوقت على امريكا وأوروبا اقتصاديا.

و اعتبر ان المنافسه المحتمله لامريكا فى زعامه العالم قائمة وقادمة لا محالة .

وقال الحمايد اان سيناريو المواجهة سبدا باجتماع مجلس الامن قريبا.. لمناقشه الصين والكورونا، وذلك لتهبئه العالم لما هو قادم ..وسيتم الطلب من المجلس ارسال مجموععات علميه لتقصى الحقائق.

ويرى الحمايدة ان قضايا كثيروة ومن جهات مختلفة سترفع ضد الصين من المتضررين كما ستقوم دول برفع قضايا عن خسارتها .

ويؤكد بأن عقوبات اقتصاديه تشمل الاستيراد والتصدير ستخضع لها الصين وستضعها فى وضع حرج.

وختم الحمايد مقابلته مع موقع وطنا اليوم بتهنئته الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد.