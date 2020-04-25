الرئيسية | محليات شروط عودة المنشآت للعمل الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة : أعلنّا عن مجموعة من القطاعات والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة والخدميّة، التي سيسمح لها بالعمل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وبين العضايلة : بخصوص آلية إصدار التصاريح لهذه القطاعات، ستكون من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية (http://stayhome.jo) وإضافة البيانات المطلوبة حول المنشأة وصاحب العمل، وسيتم التحقق من صحة هذه البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأحوال المدنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف : سنقوم بنشر آليّة إصدار التصاريح بالتفصيل لهذه القطاعات عبر منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة، ووسائل الإعلام.

وبين الوزير : نؤكّد ضرورة أن تكون المنشأة والعاملون فيها مسجّلين لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وهذا الأساس الذي يتمّ بموجبه منح التصاريح للقطاعات المصرّح لها بالعمل.

وأشار العضايلة : وبناء على الملاحظات التي وردتنا، ستطلق المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعيّ غداً، منصّة إلكترونيّة تتيح للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، التقدم بطلب شمول عمّالها الأردنيين وغير الأردنيين بالضمان، بشكل مباشر، ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسّسة.

واضاف : كما سيكون هناك ربط مباشر مع نظام تصاريح المرور، لتمكين المنشآت من التقدّم للحصول على هذه التصاريح فور تسجيل العاملين فيها عبر منصّة المؤسّسة.

وتابع الوزير : من المهمّ التأكيد على أن تكون المنشأة تستخدم أنظمة الدفع الإلكتروني في تعاملاتها مع المواطنين والعاملين فيها، وذلك كإجراء احترازيّ للحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم؛ وستكون هناك فرق إرشاديّة تجوب المحافظات، للتدريب على آليّة إنشاء المحافظ الإلكترونيّة ابتداءً من الأسبوع الحالي.

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