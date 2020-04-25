وزير الأشغال: استئناف العمل في قطاع الإنشاءات بشروط

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، استئناف العمل في مشاريع القطاع الخاص اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال العموش خلال إيجاز صحفي، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الاثنين، أن الوزارة وضعت وضعنا خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات بعد أزمة كورونا، كونه مرتبط بعدد من القطاعات الأخرى ويشغّل العمالة الأردنية.
وأشار العموش إلى أن الوزارة بدأت باستقبال طلبات استئناف العمل بمشاريع الإنشاءات للقطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير أنه سيتم التدرج في عمل قطاع الإنشاءات لدعمه وتنشيط الإقتصاد، وان الوزارة ستجنب قطاع الإنشاءات التحديات التي ترافق أزمة مواجهة كورونا.
كما أكد العموش على أن العديد من القطاعات ستستفيد من عودة قطاع الإنشاءات للعمل شرط تقديم شهادة خلو من كورونا في المنشآت العاملة.