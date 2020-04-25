الرئيسية | محليات حواري : ضحايا انفجار المفرق سوريون

وطنا اليوم-عمان:كشف الناطق الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن، محمد حواري ان ضحايا انفجار القنبلة في المفرق من اسرة سورية.

الحواري قال : ببالغ الحزن مكتب المفوضية في الأردن يؤكد انه بعد ظهر اليوم انفجرت "قنبلة قديمة" في مدينة المفرق عندما كان أطفال من اللاجئين السورين يلعبون خارج منزلهم مما أدى إلى مقتل أربعة منهم ووالدتهم بشكلٍ مأساوي.

وبين الحواري : تقدم المفوضية الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وباتصال مباشر مع محافظ المفرق والسلطات الاردنية للوقوف على آخر مجريات التحقيق في هذه الحادثة.

وأضاف : بعد كل الصعاب التي مرّ بها اللاجئون لإعادة بناء حياتهم في الأردن لكن المحزن ان تنتهي حياة هؤلاء الاطفال بهذه الطريقة. قلوبنا مع ذويهم.

يذكر ان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قال ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في احد الاحياء في مدينة المفرق ، حيث تم على الفور التحرك للمكان ، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية.

واضاف الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة وفاة اربعة اطفال وامهم ، فيما تقوم فرق متخصصة بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة .

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