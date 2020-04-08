الرئيسية | محليات فتح كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في الكرك بالحد الأدنى من الموظفين باستثناء المدارس والجامعات تم

وطنا اليوم - مجلس أمن محافظة الكرك : السماح للمواطنين داخل محافظة الكرك باستخدام مركباتهم الخاصة من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء مجلس أمن محافظة الكرك : السماح لصالونات الحلاقة للرجال والسيدات بمحافظة الكرك بالعمل شريطة تحقيق التباعد الاجتماعي داخلها مجلس أمن محافظة الكرك كما يسمح للتاكسي العمومي بالعمل في الكرك مع تطبيق كافة وسائل الصحة والسلامة العامة . مجلس أمن محافظة الكرك : يسمح لأبناء محافظات الجنوب العاملين في محافظة الكرك بالدخول إليها بتصريح مسبق من المحافظ مجلس أمن محافظة الكرك: لا يسمح بالخروج من محافظة الكرك للقاطنين فيها إلا بتصريح مسبق يمنح من المحافظ مجلس أمن محافظة الكرك : لا يسمح باستخدام أو التواجد بالمرافق الخاصة التي من شأنها تجميع الناس في الكرك . مجلس أمن محافظة الكرك: فتح كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في الكرك بالحد الأدنى من الموظفين باستثناء المدارس والجامعات

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