إستطلاع: 88% من الأردنيين واثقون بإجراءات الحكومة

وطنا اليوم-عمان:قامت شركة أناليسيز للدراسات والأبحاث بتنفيذ الاستطلاع الرابع وذلك لقياس آراء الأردنيين حول فيروس الكورونا المستجد حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار هذا الفيروس وما نتج عنه من آثار.

وحسب يومية "الرأي" استخدمت الدراسة منهجية البحث الكمّي عبر استبانة وزعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الإنترنت المختلفة.

وتم جمع البيانات خلال الفترة (16–17) نيسان من هذا العام.

وبالنسبة للعينة، فقد شملت جميع محافظات المملكة، وبلغ عدد المشاركين 6,000 مواطن ومواطنة، تراوحت أعمارهم بين 18–70 عاماً.

وعبر 88% من المشاركين بالاستطلاع عن ثقتهم التامة بالقرارات التي تصدر من الحكومة بخصوص الاجراءات التي يجب اتباعها فيما يخص فيروس كورونا.

بينما أشار 62% من المشاركين عن رضاهم حول القرارات المتعلقة بحماية الاقتصاد.

كما بينت الدراسة أن 87% من الأردنيين يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد 87% من المشاركين أيضا عن رضاهم عن أداء الحكومة.

على صعيد النتائج، وبالرغم من مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا زال 39% من المستطلعة آرائهم، يعتقدون أن المواطنين لا يأخذون موضوع خطورة فيروس كورونا بجديّة، في حين يعتقد 39% من المشاركين بالاستطلاع أن المواطنين لا يأخذون قرار منع التجول بجدية تامة.

82% يؤيدون الحكومة في حال قررت منع خروج المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى الانتهاء من الأزمة. كما أعرب 66% عن تفهمهم لقرار الحكومة بمنع إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان. ويعتقد أغلبية المشاركين (59%)، أن الحظر يجب ان يستمر حتى عدم تسجيل أي إصابات جديدة لمدة أسبوعين، بينما (17%) يعتقدون انه يجب انهاء الحظر بنهاية الشهر الحالي او في موعد أقصاه نهاية الشهر القادم.

أما على صعيد رأي المشاركين حول عن ماذا يجب ان تكون أولويات الحكومة في الفترة الحالية، أفاد اغلبية المشاركين في الاستطلاع وبنسبة 51%، أن الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بالحظر كما هو متبع حالياً، وكان 44% منهم مع فتح المزيد من القطاعات (المحلات، المطاعم والشركات) وتقليل ساعات الحظر.

هذا وقد عبر 90% عن رضاهم بمستوى المعلومات المتوفرة والمنشورة عن المرض، سواء إجراءات الوقاية الى طرق العدوى وغيرها من معلومات. أما نسبة الرضا عن المعلومات المتوفرة حول آخر مستجدات الوباء لفايروس كورونا بالأردن؛ عدد الوفيات، وعدد الإصابات اليومي، وعدد الفحوصات وغيرها كانت .85% وعند السؤال عن كيفية انتقال فيروس كورونا، أظهرت النتائج عن ارتفاع مستوى وعي المواطنين، حيث قال 90% منهم أنه يأتي من خلال المخالطة المباشرة للمصابين بهذا المرض، ومن لمس الاسطح و الأدوات التي يعيش عليها الفيروس و من ثم لمس الفم، و لمس الانف او العين، وقال 82% منهم أنه يأتي من خلال الرذاذ المتطاير من المريض اثناء السعال او العطس ، و82% قالوا أنه يأتي عبر مصافحة شخص يحمل الفيروس ومن ثم لمس الفم و الانف او العين، وقال 74% منهم أن العدوى تنتقل عن طريق التقبيل.

أما بالنسبة لأوامر الدفاع الثمانية التي قامت الحكومة بإصدارها، أفاد 62% انها واضحة ومفهومة. اما الذين لا يشعرون ان أوامر الدفاع واضحة فقد كانت نسبتهم 38% .

اما بالنسبة لتأثير فيروس كورونا على المواطنين فهنالك من يشعرون بالقلق والخوف، ونسبتهم تصل إلى 55%وهي ذات النسبة التي تشعر بالتوتر او القلق. بينما 88% يعتقدون أن فيروس كورونا يشكل خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين.