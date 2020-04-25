الرئيسية | محليات شركة الكهرباء : لا إعفاءات من تسديد الفواتير خلال أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة الكهرباء الاردنية عن فتح أبواب مكاتبها في جميع مناطق عملها في محافظات الوسط وتضم (العاصمة، الزرقاء، مادبا، السلط) للاستعلام عن فواتير الكهرباء وتسديد القيم المستحقة عليهم .

ودعت الشركة المشتركين والمراجعين إلى تطبيق أقصى درجات الحماية وتوفير سبل الوقاية، والحرص على صحة وسلامة المراجعين وموظفيها من خلال وضع آليات لتنظيم عمليات الدخول ومنع حدوث أي اكتظاظ، مع الحفاظ على مسافة كافية للتباعد بين كل شخص وآخر، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية من التنظيف المستمر وتعقيم المرافق وجميع الأسطح بشكل مستمر.

وأوضحت الشركة أن جميع مكاتبها ستبدأ تدريجيا إعتبارا من اليوم الاثنين باستقبال العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً مع إمكانية تمديد ساعات العمل إذا اقتضت الحاجة لذلك، حيث ستُعطى الأولوية لخدمات الإستعلام ودفع الفواتير للاشهر الفائتة

وقال مصدر في شركة توزيع الكهرباء : لا إعفاءات من تسديد فواتير الكهرباء خلال أزمة كورونا.

واكدت الشركة ان هذه الإجراءات تهدف الى خدمة المشتركين نظراً لأهمية خدمات التيار الكهربائي خلال الظروف الراهنة، لا سيما مع تطبيق إجراءات إضافية في المجتمع في مقدمتها برامج التعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، واعتماد الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة على مبدأ العمل عن بعد، تعمل شرائح كبيرة من الموظفين أعمالهم من منازلهم.

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