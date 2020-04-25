الرئيسية | محليات 6 فرق طبية لفحص القادمين الى العقبة

وطنا اليوم-عمان:شكلت مديرية صحة العقبة، اليوم الاثنين، ستة فرق لمتابعة القادمين من جمرك وادي عربة وجمرك وادي اليتم.

وقال مدير صحة العقبة الدكتور ابراهيم المعايعة، ان هذه الفرق ستقوم بفحص القادمين الى العقبة على متن السيارات الصغيرة، والمتوسطة، والشاحنات الكبيرة، وسيتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

واشار إلى أنه تم كذلك تشكيل أربعة فرق مراقبة ميدانية تمتلك صفة الضابطة العدلية لمتابعة الأسواق التجارية ومراقبة التزام المواطنين بالارشادات الوقائية، إلى جانب تشكيل 12 فريقا استقصائيا لأخذ عينات عشوائية في الميدان من المواطنين والعمال، اضافة إلى وجود فريقين في ميناء محطة الركاب وفريق للشحن الجوي لنفس الغاية.

وبين المعايعة أن مجموع الفرق العاملة في جميع مناطق العقبة وأطرافها يبلغ 24 فريقا جميعها ميدانية لفحص المواطنين والتأكد من خلو المدينة السياحية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن أي حالة إصابة أو اشتباه في العقبة منذ بدء جائحة كورونا.

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