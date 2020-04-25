الرئيسية | محليات خاص - وقوع حادث بين شاحنتين ولا إصابات

وطنا اليوم - رصد فريق وطنا اليوم قبل قليل وقوع حادث تصادم بين شاحنتين بالقرب من صوامع الحبوب منطقة الجويده على شارع الستين ادى إلى خسائر مادية في الشاحنتين ولا إصابات في الأرواح وأفاد مندوب الأمن العام أن الحادث ناتج عن السرعه الزائده، علما اننا شهدنا منذ بداية إجراءات الحظر انخفاض ملموس في نسب الحوادث المرورية حسب ما أفاد مندوب الأمن العام في مكان الحادث لوطنا اليوم.









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