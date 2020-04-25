الرئيسية | محليات الحكومة: البنزين 90 انخفض 10% عالميا

وطنا اليوم-عمان:انخفضت أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثاني من نفس الشهر. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 7ر161 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والبالغ 6ر180 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر10% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر185دولار للطن الى 5ر170دولار وبنسبة 2ر8%، كما انخفض سعر الديزل من 258 دولار للطن الى 5ر219 دولار وبنسبة 9ر14% كما وانخفض سعر الكاز من 6ر201 دولار للطن الى 9ر184دولار وبنسبة انخفاض 3ر8%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثالث من 6ر179 دولار للطن الى 1ر154دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2ر14%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان عند 5ر237 دولار للطن.

وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الثالث الى 4ر19 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر نيسان والذي بلغ 9ر22دولارا للبرميل.

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