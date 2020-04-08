 وطنا نيوز -لجنة الأوبئة: عدوى كورونا مسيطر عليها تماماً في اربد
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لجنة الأوبئة: عدوى كورونا مسيطر عليها تماماً في اربد
التاريخ : 20-04-2020 11:01:57 المشاهدات: 1388

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس قسم الرصد الوبائي مسؤول فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي، ان هنالك 3 بؤر لكورونا في اربد، هي منطقة الشجرة ومخالطي سائقي الشاحنات، ومخالطي مصابي الجمارك.

وقال الزيتاوي، ان فرق التقصي الوبائي تتجه لفحص فرق الدفاع المدني وبعض مرتبات الدرك والامن الذين كانوا بحماية المستشفيات، والعديد من المرضى الذين كانوا في المستشفيات.

وبين الزيتاوي ان سلسلة العدوى في اربد مسيطرة عليها تماما، وان الحالات الجديدة التي ظهرت هي حالات قادمة لاربد من خارج المحافظة.

وأوضح انه لا يمكن احصاء الـ 14 يوما خاليا من كورونا، الا بعد 14 يوم من عدم تسجيل اي حالة كورونا في اربد.

ودعا الزيتاوي المواطنين الى التقيد باجراءات السلامة العامة، خاصة مع حلول شهر رمضان، ولدى قضاء حوائجهم من الاسواق التجارية.


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