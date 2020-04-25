الرئيسية | محليات لماذا طالب الصبيحي وزير المالية بـ صورة سيلفي مع الرواتب؟

وطنا اليوم-عمان:طالب قانوني وكاتب معروف في الاردن وزير المالية بإلتقاط صورة”سيلفي” مع الرواتب والاوراق النقدية في خزينة الدولة لإثبات وجهة نظر الحكومة المعلنة.

وإقترح الكاتب محمد الصبيحي على الوزير محمد العسعس توضيح الامر جيدا بعد مقال نشرته صحيفة يومية”موثوقة” حول الوضع المالي الصعب الذي قد يعوق الرواتب .

وطلب الصبيحي من العسعس إلتقاط صورة مع “المال” عبر الهاتف الخلوي.

كما طلب من محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الانضمام لوزير الاعلام ايضا والادلاء بتوضيحات.

ويتحدث الصبيحي عن مقال راي نشرته يومية الغد المقربة من السلطات للكاتب الصحفي ماهر ابو طير.

وحسب الصبيحي قال ابو طير في مقاله بوجود مشكلة في تدبير رواتب شهر ايار المقبل.

لكن المعلومة نفتها الحكومة وظهر العسعس فعلا في الاعلام مؤكدا بان الرواتب وجميع نفقات الميزانية متوفرة في الخزينة حتى العامين المقبلين.

واثار مقال الغد ضجة واسعة النطاق على الصعيد المحلي بسبب نشره في صحيفة يومية وفقا للصبيحي ولا تتبع المعارضة .

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