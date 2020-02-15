الرئيسية | محليات بحث تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والشيشان

وطنا اليوم-عمان:بحثت وزيرة السياحة والآثار مجد الشويكة اليوم الاربعاء، في مقر الوزارة، مع نظيرها الشيشاني باتازييف مسلم والوفد المرافق له، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، سبل التعاون السياحي المشترك بين البلدين.

وقالت شويكة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إنها تأمل في تعاون مشترك يجري تطبيقه على ارض الواقع قريبا، مؤكدة اهمية الزيارة وسبل تفعيل الطيران المباشر بين الاردن وجمهورية الشيشان لزيادة الحركة السياحية الدينية للمملكة من خلال برامج مشتركة تربط بمناسك العمرة.

واشارت الى امكانية الاستفادة من هذه السياحة الدينية حيث من الممكن ان تشمل 11 مليون زائر متوقع للمملكة من خلال تعريف الوفد الشيشاني الزائر بالمنتج السياحي الأردني بالشكل الامثل.

واكد باتازييف، أهمية المملكة من الناحية السياحية كونها تحتوي على الكثير من المعالم السياحية الدينية الاسلامية التي تهتم بها الجمهورية الشيشانية، منوها ان زيارته هذه تاتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس الشيشاني بعد زيارته الاخيرة للأردن.

واشاد بالتعاون النموذجي المشترك في القطاعات السياحية بين وزارة السياحة والاثار الاردنية، وهيئة تنشيط السياحة الاردنية.

وبين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ان الهيئة باشرت بإعداد خطة تسويقية لاستهداف السوق الشيشاني تتضمن اصدار كتيب تعريفي لمقامات الصحابة باللغتين الروسية والشيشانية.

وضم الوفد الشيشاني القنصل التجاري والاقتصادي سيرجي اساييف، وشارك في اللقاء عن الجانب الاردني، مسؤول ملف روسيا والشيشان بوزارة الخارجية السفير بلال ابزاخ، والسيد سميح بينو، والنائبان محمد طه أرسلان و حسن العجارمة، ومساعد امين عام وزارة السياحة والاثار .

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