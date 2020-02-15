الرئيسية | محليات الضمان يوضح حقيقة التدخل الحكومي في قرارته الاستثمارية

وطنا اليوم-عمان:نفت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، وجود أي تدخل حكومي في قرارات الصندوق الاستثمارية، وأن الأسس مهنية بحتة تجري بكل حصافة ومهنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.

وأشارت خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني الأربعاء بعنوان "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي: تفعيل الشراكات الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية"، إلى التزام الصندوق أيضا بمعايير الإدارة الرشيدة والحوكمة المؤسسية والشفافية، ولا يستثمر الصندوق في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية أو تعارضه مع استراتيجية وسياسة الاستثمار التي يتم إقرارهما من مجلس إدارته.

وأكدت السقاف أن هذه الجلسة تعكس التزام الصندوق بالعمل التشاركي مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص ولبحث الفرص المتاحة للاستثمار المشترك بما يمكن الصندوق من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بالاستثمار في مشاريع مجدية تسهم في تنمية أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دور هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

وخلال الجلسة الحوارية التي حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص وعدد من مدراء صندوق الاستثمار، استعرضت السقاف أبرز النتائج المالية التي حققها الصندوق نهاية العام 2019، حيث أظهرت الأرقام الأولية ارتفاع موجودات الصندوق لتصل إلى 10.98مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 7.8% عن بداية العام 2019.

كما ارتفع دخل الصندوق ليصل إلى 559 مليون دينار مقارنة مع‏ 434 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة‏. كما استعرضت أبرز استثمارات الصندوق لعام 2019 ما أسهم بزيادة حجم استثماراته العقارية، وزيادة نسبة مساهماته الاستراتيجية في بعض الشركات المساهمة العامة، وتمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل من خلال التأجير التمويلي، وإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروعها.

واشارت إلى أن الصندوق أجرى تعديلات جوهرية على عقود الإدارة والتشغيل لبعض الفنادق المملوكة لمؤسسة الضمان لتحقيق عوائد أفضل للصندوق لتوفير خدمات منافسة للسياح، بالإضافة إلى البدء بإعادة تأهيل وتحديث فندق كراون بلازا/ البترا الذي سيتم افتتاحه منتصف العام 2021. وأشارت إلى أنه تنفيذا للخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2019 – 2021، يقوم الصندوق حاليا بالبحث عن الفرص المجدية للاستثمار في عدد من القطاعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين ذوي معرفة فنية متخصصة من القطاع الخاص.

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