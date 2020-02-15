الرئيسية | محليات مدير الامن يتوعد بمحاسبة كل من يستخدم الواسطة داخل الجهاز

وطنا اليوم-عمان:أصدر اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مدير الامن العام كتاباً شديد اللهجة لكل من يستخدم الواسطة والمحسوبية داخل الجهاز.

و قال الباشا الحواتمة في الكتاب: "سأقوم بوضع أسس وتعليمات لكافة الاستفادات والتعيينات والايفادات والدورات الخارجية والالحاقات والإعارة والإحالات على التقاعد بحيث تكون مدروسة وشفافة وخفق العدالة للجميع. كل من يستخدم الواسطة سيتم تقييمه على أنه يعتمد على الواسطة وليس على كفائته وسيتم محاسبته على أنه يسعى لأخذ حق غيره وصولا إلى الاستغناء عن خدماته",

وجاء في الكتاب: تعلمون جميعا أن الواسطة والمحسوبية من أكثر الآفات فتكا بالمجتمعات وهي معول هدم لابناء، بحيث يتعرض الكثير للظلم بسبب الواسطة وخصوصا الغالبية الذين لا واسطة لهم إلا عملهم وإخلاصهم.

وأهاب الباشا الحواتمة أفراد الجهاز "الاعتماد على الجهد والعمل الدؤوب لكي نتابع مسيرة العمل والبناء والانجاز ليكون جهاز الأمن العام في الطليعة من حيث الأداء والكفاءه والانضباطية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التأهيل والتدريب والعدالة والشفافية. لإجراءاتكم والتعميم على كافة المرتبات".













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