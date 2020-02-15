الرئيسية | محليات الفايز والسديري: علاقة البلدين عميقة

وطنا اليوم-عمان:اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، خلال لقائه اليوم الاربعاء في مكتبه بدار مجلس الاعيان، سفير خادم الحرمين الشريفين في الاردن نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الاستراتيجية الاردنية السعودية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعي.

وقال رئيس مجلس الاعيان: إن الاردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، ويحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود .

واكد الفايز ان العلاقات الاردنية السعودية تقوم على أسس راسخة وثابتة، وعلى الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، لما فيه مصلحة البلدين، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات، تعزز مفهوم الامن المشترك، والمصير الواحد المشترك.

وقال "اننا في الاردن قيادة وشعبا نؤمن، بأن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عموما جزء من امننا الوطني ونرفض تدخل أي دولة في شؤونهما.

واكد رئيس مجلس الاعيان اهمية البناء على علاقات البلدين الشقيقين، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها امتنا العربية والتي تحتاج إلى منا توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الاخطار والتحديات التي تواجهها.

وثمن دعم ومساندة المملكة العربية السعودية للأردن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهه جراء ما يجري في محيطه، مبينا ان الاردن وانطلاقا من علاقاته الاخوية والاستراتيجية مع السعودية، فإنه يطمح إلى زيادة المساعدات السعودية من خلال زيادة الاستثمارات المتنوعة المشغلة للأيدي العاملة.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين نايف بن بندر السديري: إن العلاقات السعودية الاردنية عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات، وهناك تنسيق وتشاور دائمان بين قيادتي البلدين، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة، وخدمة قضايا الامتين العربية والإسلامية.

واضاف "ان الاردن قيادة وشعبا لهما دور كبير وتاريخي في الحفاظ على وحدة الامة وحماية امنها واستقرارها، ونحن نقدر مواقف الاردن الداعمة للسعودية والمساندة لها" والملكة العربية السعودية ستبقى على الدوام تدعم وتساند الاردن.

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