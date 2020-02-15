الرئيسية | محليات عبيدات للحكومة: أثبتوا أن الأسعار انخفضت !

وطنا اليوم-عمان:طالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ، الحكومة بنشر نتائج الدراسة التي قالت وزارة الصناعة فيها ان أسعار السلع التي شملها تخفيض لضريبة المبيعات قد انخفضت فعلا.

وقالت الجمعية في بيان الأربعاء ، في بيان : انها ما زالت تتلقى شكاوى وملاحظات من المواطنين تتعلق بعدم التزام التجار ومراكز البيع بقرار تخفيض نسبة الضريبة على ال76 سلعة التي اعلنت عنها الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر.

وأضاف البيان : المواطنون اكدوا لحماية المستهلك في شكاويهم انه لم يتم تخفيض سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار.

واستهجن عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم تصريحات وزارة الصناعة والتجارة والتي قالت فيها انها اجرت دراسة مقارنة ميدانية لاسعار هذه السلع قبل قرار التخفيض وبعد دخول القرار حيز التنفيذ والتي بينت أن اسعارها وحسب نتائج الدراسة قد نخفضت. الا أن الواقع يشير الى غير ذلك حيث انه لم يجري أي تخفيض على سعر أي سلعة من السلع المشمولة بالقرار.

و طالب عبيدات الوزارة المعنية أن تقوم بنشر نتائج الدراسة التي اعلنت عنها حتى يطلع عليها جميع شرائح المجتمع من مواطنين وتجار ووسائل اعلام وغيرها من الجهات المهتمة بهذا الامر.ذلك أن نشر نتائج هذه الدراسة سيمكن الجميع من معرفة الحقائق التي من المفترض أن تكون بمتناول الجميع هذا اذا افترضنا أن الوزارة تعمل بشفافية وعدالة وتقف على مسافة واحدة من جميع اطراف العملية التبادلية. كنا نتمنى الى الوزارة المعنية بالتعميم على التجار المعنيين بالزامه بقرار التخفيض كما نتمنى على نقابة تجار الواد الغذائية أن تعمم على التجار حول هذا الامر.

وثمن عبيدات قرار المؤسستين المدنية والعسكرية بتخفيض اسعار 76 سلعة التي شملها قرار تخفيض نسبة الضرائب المفروضة عليها وخاصة الالبان والتي تعتبر ضرورية لجميع شرائح المجتمع، داعيا التجار ومراكز البيع التجارية الالتزام بالبيع وحسب نسب التخفيض مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون خاصة ان تخفيض الضريبة لن يتأثر بها التجار ولن يؤثر على هامش ربحهم بل على العكس من ذلك سوف تزداد الحركة الشرائية في الاسواق وبالتالي ستزيد نسبة مبيعاتهم والتي ستنعكس على نسبة هامش ارباحهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر