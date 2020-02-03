الرئيسية | محليات كاميرات جديدة لضبط السيارات مخالفات في العاصمة ومحيطها

وطنا اليوم-عمان:أكّد الناطق الرسمي باسم أمانة العاصمة ناصر الرحامنة أنّ هنالك توجهات على المدى المتوسط لتركيب كاميرات في بعض التقاطعات والجسور ومناطق الأزمات المرورية ، كاشفًا أنّه عند تركيبها سيتم الافصاح بشكل رسمي عن مواقعها وإعلام المواطنين حولها.

وأنهى حديثه أنّ العطاء بخصوص تركيب الكاميرات في بعض التقاطعات والجسور ومناطق الأزمات لم يتم طرحه حتى الآن.

في المقابل، كشفت مصادر أنّ أمانة عمان تعتزم تركيب كاميرات في مناطق العاصمة ، وبالتحديد ، حول البؤر المرورية والساحات والتقاطعات والجسور والأنفاق لمراقبة حركة السير وحوداث المرور ، على أن تزوّد الأمانة مواقع الكاميرات بشواخص تحذيرية للمواطنين تفيد بوجود كاميرات مراقبة ، مع المباشرة بإطلاق حملة إعلامية توعوية للمواطنين في الخصوص، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية.

ومن الجدير بالذكر ، أن قيمة المخالفات وصلت وفق تصريحات سابقة إلى حوالي 40 مليون دينار سنويًا.

ويعد الأردن رابع دولة بالعالم في حجم الخسائر المالية والبشرية الناجمة عن حوادث السير، والثاني على مستوى الوطن العربي، فيما تؤكد بحسب دراسة "تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2013"، أن حادثًا مروريًا يقع كل خمس دقائق تقريباً، ونحو 11 حادث دهس يقع كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 11 ساعة.

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