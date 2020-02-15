الرئيسية | محليات الجراد يُشغل الأردنيين .. فهل تلاشت فرص وصوله؟

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الزراعة، انها تتابع بشكل مكثف حركة الجراد المتواجد على بعد نحو 500 كم من الحدود الأردنية ، وتحديداً في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية.

تأكيد الزراعة جاء لاتخاذ الاجراءات الوقائية واعلان حالة الطوارئ لكافة فرق المكافحة من أجل التعامل مع الجراد الذي يصل الى الأردن بأي وقت خلال الساعات القادمة، بهدف القضاء عليه والتخفيف من أي أضرار قد تضر بالمحاصيل الزراعية بالمملكة.

لكن التصريحات التي أطلقتها كل من "الارصاد الجوية وطقس العرب" قد تكون أربكت وزارة الزراعة ، اذ صرح الطرفان بأن الرياح القادمة للأردن ستحد من وصول الجراد الى المملكة، وهو الأمر الذي قد يربك فرق الطوارئ التي تتجهز لمكافحته.

مصادر في وزارة الزراعة، قالت، الأربعاء، أن الرياح ليست العامل الوحيد التي تحول مسار الجراد من منطقة الى أخرى، وقد يصل الجراد الى الأردن خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هنالك أنواع من الجراد " الأسراب غير مكتملة النمو" قادرة على تخطي مسافة 150 كم بالساعة، وهو الأمر الذي يعني بالضرورة احتمالية وصول الجراد الى الأردن خلال يومين، وقبل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن مساء الجمعة ويوم السبت.

وتؤثر على حركة الجراد العديد من العوامل من بينها، أنواع الجراد، والرياح، وأساليب المكافحة، ودرجة الحرارة.

وأوضح المصادر، أن عملية المكافحة التي تجري للجراد في السعودية، قد تغير مساره أو تزيد من سرعة وصوله من مكان الى آخر، وهذا يعد احتمالا جديداً بوصول الجراد الحدود الاردنية عبر السعودية.

مواقع الطقس في الاردن، قالت في تصريحات لها، انه يتوقع هبوب رياح على البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى الأسبوع المقبل تحمل الجراد معها بعيدًا عن المملكة.

هذا الأمر يكشف تناقضاً كبيراً في التعامل مع أزمة جراد قد يصل الى الأردن خلال الأيام القليلة القادمة، اذ يرفع أحدهم حالة الطوارئ لاحتمالية وصوله، ويقول الآخر "لا تخافوا فالجراد لن يأتي".

وسابقاً ، أكدت وزارة الزراعة، انها تتابع بشكل مكثف حركة الجراد المتواجد على بعد نحو 500 كم من الحدود الأردنية .

وقالت الزراعة، ان وزير الزراعة يتواجد في جنوب المملكة، من أجل الوقوف على جاهزية فرق الطوارئ لمكافحة الجراد الذي قد يصل الى المملكة خلال الساعات والايام القليلة القادمة .

وأكدت على وجود تنسيق مع الدول المجاورة، وخاصة مراكز رصد الجراد في السعودية، من اجل تتبع حركته واحتمالية وصوله الى الأردن، بالاضافة الى الجهات المساندة من القوات المسلحة (سلاح الجو الملكي )والامن العام (البادية الملكية) والجمارك وسلطة العقبة والحكام الاداريين كما كان الجهد والتنسيق في العام الماضي وقد تم تفعيل عمل غرفة الطواريء المركزية في العاصمة والفرعية في المنطقة الجنوبية للاردن ونوه الشحاحده الى وجود متابعه للنشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) و حركة الرياح ودرها في تعديل مسار الجراد وذلك على مدار الساعه وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة .

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