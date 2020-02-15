الرئيسية | محليات مزارعون يعتصمون أمام ساحة الصادرات احتجاجا على الجباية

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من من المزارعين، اعتصاما، اليوم الأربعاء، أمام ساحة الصادرات الزراعية، احتجاجا على ما أسموه بـ”أسلوب الجباية” الذي تمارسة أمانة عمان من خلال فرض الرسوم.

كما ينتقد المزارعون افتقار الساحة للبنية التحتية اللازمة، وضعف التجهيزات اللازمة لها، فضلًا عن رفع الرسوم على المزارعين.

وكان عضو جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري، شكا "من ضيق مساحة الساحة، فضلًا عن خلوها من المظلات، وغياب البنى التحتية اللازمة، إذ يفتقر لدورات صحية، ناهيك عن خلوها من مكتب أمن وحماية”.

وأكد الجعبري في وقت سابق، أن عملية إجراء فحص المتبقيات بعد دخول الخضار لساحة الصادرات، "يثقل كاهل المزارع والمصدر، ماديًا، وخصوصًا في حال رسوب العينة، حيث يتوجب عليهم تكبد مصاريف إتلافها”.

من جانبه، أكد عضو نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه بسام أبو سنينة، "أن انتظار السيارات المحملة بالمواد الورقية كـ”الخس”، لنحو 6 ساعات، تحت أشعة الشمس، يودي إلى اتلافها. وهذا كله يتحمله المزاراع والمستثمر”.

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