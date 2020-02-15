الرئيسية | محليات جديد وزيرة الطاقة .. سخانات شمسية مدعومة لمن يرغب

وطنا اليوم-عمان:وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة/ وزارة الطاقة، اليوم الاربعاء، مع بنك القاهرة عمان، بنك صفوه، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، اتفاقيات للتعاون ضمن برامج دعم القطاع المنزلي، بتركيب أنظمة خلايا شمسية، مولدة للطاقة وسخانات شمسية، مدعومة بنسبة 30%.

وبموجب الاتفاقيات تشكل هذه المؤسسات نوافذ يتم من خلالها تقديم دعم الصندوق والبالغ 30% لتركيب السخان الشمسي والخلايا الشمسية للمواطنين وتقسيط حصة المواطن من خلال البنوك او الدفع النقدي للراغبين بالاستفادة من خلال المؤسسة المدنية.

ووقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية / رئيس مجلس ادارة صندوق الطاقة المتجددة المهندسة هالة زواتي، الاتفاقيات عن الصندوق فيما وقعها عن بنك القاهرة عمان المدير العام كمال البكري وعن بنك صفوة المدير العام سامر التميمي وعن المؤسسة الاستهلاكية المدنية المدير العام سلمان القضاة.

وقالت الوزيرة زواتي عقب التوقيع، ان الاتفاقيات توسع الخيارات التمويلية للمواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق والتي تشمل جميع الأردنيين الراغبين بترشيد استهلاكهم من الطاقة من خلال تركيب أنظمة خلايا شمسية وسخانات شمسية.

وأضافت ان الاتفاقيات تسهل على المواطنين الحصول على تمويل وفق برنامج تقسيط ميسر من خلال بنوك ومؤسسات تمويليه من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مؤكدة أهمية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

وأشارت زواتي الى اثر البرنامج في تحفيز الشركات في المحافظات العاملة في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) الامر الذي سيسهم في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليا مباشرا.

واشادت زواتي بالتعاون القائم بين الوزارة ومؤسسات التمويل واستجابة هذه المؤسسات لمبادرة الوزارة التي تعزز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة الوطن والمواطن.

من جانبه قال المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة ان الصندوق حدد الية جديدة لبرنامج الدعم للقطاع المنزلي تهدف الى تسهيل عملية دفع مساهمات نسبة المواطن والبالغة 70%، على شكل قسط شهري مريح من خلال البنوك والمؤسسة المدنية، كون هذا الامر شكل عائقا في السابق لكثير من العائلات لعدم قدرتها على دفع مساهمتها دفعة واحدة.

واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة اهمية مبادرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدعم الموطنين بنسبة 30% لاثرها التنموي على الوطن والمواطن بالتخفيف من اعباء فاتورة الطاقة والمساهمة في تنمية المحافظات وفتح المجال امام الشركات للاستفادة من برامج تركيب انظمة خلايا شمسية مولدة للطاقة وسخانات شمسية للمواطنين المستفيدين من مبادرة الوزارة.

بدوره اكد مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري، اهمية مبادرة الوزارة في تقليل مخاطر البنوك وتقليص فترة سداد القرض وتحقيق وفر للاسر المستفيدة يعزز دخلها ويسهم في استدامة التنمية.

من جانبه قال مدير عام بنك صفوة سامر التميمي ان مبادرة وزارة الطاقة تنسجم مع رسالة البنك الذي يقدم عملا مصرفيا اسلاميا بما ينعكس على فاتورة المواطن من الطاقة.

وبموجب الاتفاقيات يتم تقديم دعم مقداره 30% من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة، فيما يتم تقسيط 70 % من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك.

وفيما يتعلق بالخلايا الشمسية اشترط البرنامج ان لا يتجاوز سعر الكيلوواط 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز5ر3 كيلوواط وتقسيط 70% من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.

وبالنسبة للسخانات الشمسية يشترط البرنامج ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة عن 450 دينارا ويتم تقسيط 70% على فترة 24 شهرا، وللنظام السخان الشمسي من نوع الانابيب لا يزيد عن 300 دينار ويتم تقسيط 70% على فترة 12 شهرا، وسوف يتم اعادة النظر بسقوف الاسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من المشروع مراجعة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، او بنك القاهره عمان ، بنك صفوه، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالإضافة الى البنك الاسلامي الأردني الذي وقع اتفاقية مماثلة مع الصندوق في وقت سابق.

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