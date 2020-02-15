الرئيسية | محليات الصفدي: لا تسليح لأي فصيل في سوريا عبر الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، انه لا "تسليح لأي فصيل مسلح في سوريا عبر الأردن".

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، “ندعم الحل السياسي للأزمة في سوريا”.

وفي الشأن الليبي أكد الصفدي على دعم الجهود الروسية ومخرجات مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة في ليبيا.

وحول القضية الفلسطينية، اكد الصفدي ان الاردن يسعى لسلام عادل وشامل يقوم على أساس الدولتين، مؤكداً على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وشاملة بشأن السلام بين الفلسطينيين والاحتلال.

وأكد على ضرورة مواصلة العمل مع كافة الشركاء لإيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تقودنا للسلام بين الاراضي المحتلة.

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