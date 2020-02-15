الرئيسية | محليات تل أبيب تفتتح مركز انتخابات الكنيست داخل سفارتها في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، افتتاح مركز انتخابات الكنيست (البرلمان) داخل سفارة تل أبيب في عمّان وكذلك في القاهرة.

ونشر جندلمان، صورًا لإدلاء السفراء بأصواتهما في هذه الانتخابات التي من المقرر أن تنطلق في 2 آذار المقبل وهي الثالثة خلال أقل من عام.

وعلق أوفير جندلمان على الصور قائلا " بدأت عملية التصويت للكنيست ال-٢٣ حيث أدلى سفيرانا لدى مصر والأردن بصوتهما في مراكز الاقتراع التي افتتحت في سفارتينا في القاهرة وعمان".

وانطلقت رسميا، مساء الثلاثاء، انتخابات الكنيست (البرلمان) من خلال بدء عملية التصويت في الممثليات بالخارج.

وقالت القناة (12) العبرية إن عملية التصويت الخاصة بالدبلوماسيين في الخارج ستبدأ في تمام العاشرة مساء وبعد 32 ساعة ستنتهي عملية تصويت الدبلوماسيين بإغلاق آخر صناديق الاقتراع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، صباح الخميس.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر