لفتة إنسانية لمدعي عام مادبا سميح الشخانبة مع سائحين ألمانيين

وطنا اليوم-عمان:إنبهر سائح وسائحة من الجنسية الالمانية من الموقف الانساني العظيم الذي ابداه لهما المدعي العام المنتدب الى محكمة بلدية مادبا الكبرى سميح بك الشخانبه والذي دفع عنهما من جيبه الخاص قيمة المخالفات المرتكبة للسيارة السياحية التي كانا قد استأجراها من مكتب سياحي لزيارة الاماكن السياحية في المملكة ، لعدم امتلاكهما للنقود التي فقداها بمحفظتهما خلال زيارتهما الى وادي موسى ، حيث قام صاحب المكتب السياحي بتحويلهما الى المحكمة لدفع ما عليهما من مخالفات قبيل سفرهما اليوم الثلاثاء ، بالرغم من ان صاحب المكتب السياحي على معرفة بما حصل مع السائحان من فقدانهما لمحفظتهما في وادي موسى وما بداخلها من نقود وبطاقات ومستندات وكل ما يملكون ، علما بأن سفرهما كان مقررا الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء ، حيث اتصلت بهما سفارة بلدهما في عمّان أثناء وجودهما في مكتب القاضي بالمحكمة ، وذلك لتأكيد سفرهما الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء ، فما كان من المدعي العام المنتدب سميح الشخانبه بعد ان رأى هذا الموقف المحرج لهما وخوفه على تأخيرهما عن السفر في مكتب القاضي الا ان قام بدفع المخالفات المترتبة علىهما للسيارة السياحية المستأجرة لينطلقا للحاق بموعد سفرهما بالمطار في الوقت المحدد.وتفاجأ السائحان بهذا الموقف الانساني الرائع والذي لا يوجد له مثيل في بلادهما مما ادخل البهجة والفرح والسرور في نفسيهما

و اشادا بهذا الموقف الانساني النبيل لهذه اللفتة الكريمة واعربا عن شكرهما الجزيل للمدعي العام المنتدب سميح الشخانبة الذي اعطى الصورة الحقيقية عن الاردن الملاذ الآمن وعن شعبه الانساني المخلص الوفي هذا الشعب الكريم الطيب المضياف وطن الامن والأمان والاستقرار الذي يحترم الجميع والذي بحظى بسمعة عالمية طيبة.

هكذا هم الاردنيون اصحاب الشهامة والكرم والجود أصحاب النخوة وأصحاب الطيب والمعروف تربوا في مدرسة الهاشميين الاحرار .