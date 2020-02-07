 وطنا نيوز -السفير السعودي في الاردن يزور الملحقية العسكرية السعودية
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السفير السعودي في الاردن يزور الملحقية العسكرية السعودية
التاريخ : 19-02-2020 10:55:44 المشاهدات: 1236

وطنا اليوم-عمان:زار السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري  مقر الملحقية العسكرية السعودية في الأردن.

وكان في استقبال السفير الملحق العسكري السعودي في الأُردن العميد الركن / خالد بن ربيعان الربيعان ومنسوبي الملحقية .

واطّلع السفير خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية العسكرية ، واستمع إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري عن الملحقية ومهامها وواجباتها .

وأشاد في كلمة له بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ، وأبدى إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم للعمل المتكامل التي تنم روح الفريق الواحد وبما حققته وتحققه من إنجازات .

وناقش السفير مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهمهم وأكّد حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وفي ختام الزيارة سجل السفير السديري كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على الجهود المبذولة ، بعد ذلك قُدمت له هدية تذكارية بهذه المناسبة.












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