الرئيسية | محليات المجالي يدعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس مجلس النواب الأسبق، عبد الهادي المجالي، الثلاثاء، إنه لا يؤيد تمديد عمر المجلس الحالي، داعيا إلى إجراء انتخابات نيابية في موعدها الدستوري، أي بعد 4 أشهر من حل مجلس النواب.

وأضاف لبرنامج صوت المملكة، أنه منذ عام 1989 حتى اليوم "لم يكمل أي مجلس (نواب) مدته ... نحتاج إلى دماء جديدة، ووجوه جديدة، وأن يشعر المواطن بالتغيير".

"المعضلة الأولى في الأردن أننا كلنا فرديين، ولسنا منتظمين في مجموعات فكرية أو سياسية أو حزبية"، بحسب المجالي، الذي قال: "أتمنى أن تعيد الدولة حساباتها، وتكتشف أنه في ضرورة لدعم العمل الحزبي في الأردن، لأن هذا يعني المشاركة والقوة لمن يستلم" الكتل الحزبية.

المجالي دعا مجلس النواب الحالي إلى تعديل مادتين في قانون الانتخابات، عبر تخفيض عدد النواب إلى 110، وجعل القائمة المفتوحة، مغلقة.

"اتمنى لكل قائمة تترشح للانتخابات أن يكون لها برنامج اقتصادي في مكافحة الفقر والبطالة مثلا ... الناس هنا تنتخب القائمة من دون النظر إلى الأسماء"، وفق رئيس مجلس النواب الأسبق، الذي قال إن عدم تعديل قانون الانتخابات "ستتغير الوجوه فقط من دون تغيير في النهج".

وطالب بقانون انتخاب يعطي المواطن الحق بصوتين.

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