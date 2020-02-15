اللوزي : لا توجد معايير لاختيار سائقي النقل العام بالأردن

وطنا اليوم-عمان:نفى رئيس هيئة هيئة النقل البري المهندس صلاح اللوزي وجود أي أسس في اختيار سائق الحافلات في النقل العام، مرجعا السبب إلى أن 84% من وسائط النقل العام هي ملكية فردية وهذا رقم كبير جدا.

وأضاف أن هناك قرارا يحدد الملكية إما بالاندماج أو شركة إدارة وهذا يعني سيكون لدينا شركات، وبالتالي هي ستضع معايير لاختيار السائق.

ولفت إلى أن المطلوب فقط الآن رخصة قيادة فقط، وأن على دائرة الترخيص أن تؤهل السائقين، حتى لا تتكرر الحوادث التي تقع يوميا.

وأكد اللوزي عدم وجود أي عملية تفضيل في عملية نقل طلبة الجامعات، مؤكدا أن الحافلات متخصصة فقط بنقل الطلاب ولا يصعد غيرهم في الحافلات المخصصة لهم.

وكشف عن توجه لتبني نظام جديد، بحيث يصبح الدفع إلكترونيا للطلبة ولغيرهم، وبهذا سيتم تمييز الطلبة عن غيرهم، من خلال الرقم الجامعي والرقم الوطني، وهذا سيتم تطبيقه بعد 6 شهور.وبين أن الهيئة تضع أسعار النقل بناء على دراسات علمية، وهي تلزم وسائط النقل بها، وأن الطالب يدفع نصف قيمة المبلغ.

وأشار إلى أن الهيئة لم تغطي كافة محافظات المملكة، وأن الهيئة لم تتمكن حتى تغطية جامعات الجنوب، باستثناء جامعة الملك حسين بن طلال وجامعة مؤتة.