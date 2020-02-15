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استمرار الأجواء غير المستقرة وتنبيه من تشكل السيول
وطنا اليوم-عمان:تشهد المملكة اعتبارًا من مساء الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ تترافق بهطول زخات متفاوتة الشدة من الأمطار الرعدية.
توصيات
الانتباه من احتمال تشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة بعض زخات الأمطار
الابتعاد عن مجاري السيول والأودية
الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات، خاصة في المرتفعات الجنوبية بسبب احتمال تساقُط البَرَد أثناء الحالة.
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