استمرار الأجواء غير المستقرة وتنبيه من تشكل السيول

وطنا اليوم-عمان:تشهد المملكة اعتبارًا من مساء الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ تترافق بهطول زخات متفاوتة الشدة من الأمطار الرعدية.

ويسود طقس بارد وغائم يوم الأربعاء في مختلف المناطق، ويُتوقع هُطول زخات من الأمطار على فترات بإذن الله في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة بما فيها اقليم العقبة ،تكون الأمطار رعدية وغزيرة ومصحوبة بالبَرَد في بعض المناطق وخاصة في جنوب المملكة.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الاعتيادية بحدود 3-4 درجات مئوية.

ومع ساعات الليل، تكون الأجواء باردة وغائمة بوجهٍ عام، ويستمر هُطول زخات من الأمطار الرعدية في أجزاء متفرقة من المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البرد خاصة في جنوب المملكة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

توصيات

الانتباه من احتمال تشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة بعض زخات الأمطار

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات، خاصة في المرتفعات الجنوبية بسبب احتمال تساقُط البَرَد أثناء الحالة.