هل يمنع الطقس الجراد من الوصول إلى الأردن؟

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الزراعة رفع حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الجراد من المتوسطة الى القصوى، بعد ان اظهرت المتابعة الدائمة والمستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر لتحركات الجراد، وصول اسراب من الجراد الصحراوي الى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية السعودية، وخاصة منطقة حائل التي تبعد 500 كيلو متر من الحدود الاردنية السعودية".

هل يتدخل الطقس ليمنع الجراد من الوصول إلى الأردن قريبًا؟

أكد فريق التنبؤات الجوية في طقس العرب، أن فرصة وصول الجراد الى المملكة خلال الأيام المقبلة ستكون ضعيفة؛ بسبب حركة الرياح وبرودتها المتوقعة اعتبارًا من ليل اليوم الثلاثاء وحتى الاسبوع المقبل.

حيث يتوقع أن تهب على البلاد اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الأسبوع المقبل رياح غربية باردة تحمل الجراد معها بعيدًا عن المملكة.

وأضاف أن حركة الجراد تعتمد على اتجاه الرياح وسرعتها، ووفقًا لبيانات الناذج العددية فإن مصادر الرياح القادمة خلال الفترة المقبلة ليست من مناطق تكاثر الجراد الأمر الذي يُقلص احتمالية دخول الجراد أراضي المملكة، كما أن الطقس البارد يمنع نمو وتكاثر الجراد.

وبالعودة إلى إعلان وزارة الزراعة الطوارئ القصوى لمكافحة الجراد، أكد وزير االمهندس ابراهيم الشحاحدة عبر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هناك متابعة حثيثة لتحركات اسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن، مؤكدا جاهزية كافة الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة، اضافة الى الجهات المساندة من القوات المسلحة "سلاح الجو الملكي" والامن العام "البادية الملكية" والجمارك وسلطة العقبة والحكام الاداريين كما كان الجهد والتنسيق في العام الماضي مضيفًا، انه تم تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية في عمان والفرعية في المنطقة الجنوبية للأردن.

وبين الشحاحدة، وجود متابعة للنشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" وحركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة.