الرئيسية | محليات تنقلات بين كبار ضباط الامن العام - أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة اجراء تنقلات بين كبار ضباط الامن العام وتاليا الاسماء : يعين العميد أنور الطراونه مديرا للدفاع المدني

يعين العميد محمد طبيشات مساعدا للشؤون القضائية

يعين العميد خالد المطيريين مساعدا للقوى البشرية

يعين العميد طارق الحباشنه مساعدا للعمليات والتدريب

يعين العميد معتصم ابو شتال مساعدا للتخطيط

يعين العميد عمر الحراسيس مفتشا عام للأمن العام

يعين العميد صدام الجدوع مديرا للشؤون القانونيه

يعين العميد عناد الهقيش مديرا للقضاء الشرطي

يعين العميد حسين عبيدات مديرا لشرطة الزرقاء

يعين العميد حسن العدوان مديرا للشؤون المروريه

يعين العقيد بكر العبادي مديرا للمختبرات والادله الجرميه

يعين العقيد يحيى فريحات مديرا لمكتب حفظ السلام

يعين العقيد بسام الفايز مديرا للمعلومات الجنائية

يعين العقيد مراد الجبور مديرا للشرطه السياحية

يعين العقيد عبدالله الشموط قائدا لـ لواء الصحراء الخاص

يعين العقيد حسان القضاة مديرا لمكافحة المخدرات

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