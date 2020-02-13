السفير السعودي يلتقي بوزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي الأردنيين .

وطنا اليوم-عمان:اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين مؤخراً لدي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة نايف بن بندر السديري بمقر وزارة المالية الأردنية اليوم في عمّان كل من وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور وسام الربضي، وذلك للتنسيق حول مشاركة الأردن الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة خلال هذا العام.

وتحدث السديري خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين المملكتين الشقيقتين، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية ومتمنياً للأردن دوام التقدم والازدهار، حيث أكد السديري على حرص المملكة وقيادتها في دعوتها للأردن للمشاركة في اجتماعات المجموعة وذلك لتمكينه من طرح وجهات النظر والقضايا التي تهمه لتحقيق ما يمكن للأردن الاستفادة منه مستعرضاً خلال اللقاء أهم التطورات والأوضاع الاقتصادية والانجازات التي تمكنت المملكة من تحقيقها وفق رؤيتها 2030 .

وأعرب الوزيرين الأردنيين عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة بمختلف الظروف، وذلك لمواجهة أزماتها الاقتصادية التي مرت بها خلال العقد الأخير بسبب الأوضاع الراهنة، مثمنين التعاون الوثيق بين المملكتين الشقيقتين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها القيادتين الكريمين.







