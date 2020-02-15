الرئيسية | محليات حقيقة وجود كاميرات باللوحات الإعلانية في عمان

وطنا اليوم-عمان:قال أمين العاصمة عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن اللوحات الإعلانية في شوارع عمان لا توجد فيها كاميرات مراقبة أو مخالفات.

وأضاف الشورابة خلال الاجتماع مع لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة في مجلس النواب، الثلاثاء، أن اللوحات الإعلانية الموجودة في الشوارع هي ضمن عطاء منذ عام 2008 .

واشار إلى أنه سيتم تركيب جسور مشاة بمصاعد وأداراج كهربائية لخدمة الكبار بالسن وذوي الاحتياجات بطريقة حضارية، منوها الى ان الامانة ملتزمة بالانتهاء من كل أعمال الباص السريع بحلول عام 2021.

واكد الشواربة على ان الامانة ستطرح عطاء لشراء 154 حافلة لرفع كفاءة منظومة النقل العام في عمّان.

وأكد الشواربة ان النقل العام له دور محوري في تنمية الاقتصاد والسياحة من خلال تسهيل تنقل المواطنين وتوفير بيئة نقل ملائمة.

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