منخفض جوي قادم وأجواء شديدة البرودة تعود للأردن

وطنا اليوم-عمان:تشير التوقعات في موقع "طقس العرب"، الى تأثر المملكة بمنخفض جوي، مساء الجمعة، حيث يزداد تأثيره اثناء ساعات الليل المتاخرة.

ومساء الجمعة، تسود أجواء باردة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور للسُحب المتوسطة والعالية.

أما بعد منتصف الليل، فتعبر المملكة تدريجياً من المناطق الشمالية جبهة هوائية باردة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة كما تهطل الامطار وزخات البرد احياناً بدءا من المناطق الشمالية، تمتد تدريجياً لوسط المملكة وأجزاء من مرتفعات جنوب المملكة.

وتالياً تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة:

الأربعاء 2020/02/19

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الاعتيادية بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً في مختلف المناطق، ويُتوقع هُطول زخات من الأمطار على فترات إن شاء الله في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة ،تكون رعدية وغزيرة ومصحوبة بالبَرَد في بعض المناطق وخاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

التوصيات

1) احتمال تشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة بعض زخات الأمطار

2) الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

3) الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات الجنوبية بسبب احتمال تساقُط البَرَد أثناء الحالة.

ليلاً: تكون الأجواء باردة وغائمة بوجهٍ عام، ويستمر هُطول زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.

الخميس 2020/02/20



تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.

ويستمر الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم في مختلف المناطق،مع فرصة لهُطول زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط فوق الجبال ومناطق البادية الشرقية.

ليلاً: تسود أجواء باردة وغائمة في مختلف مناطق البلاد.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة.

ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية والسهول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.



التوصيات

1) الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

الجمعة 2020/02/21

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس خلال ساعات الصباح ضبابياً في المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الظهر والعصر إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

التوصيات

تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال ساعات الفجر والصباح في المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية.

مقدمة منخفض جوي يزداد تأثيره على المملكة اثناء الليل المتاخر

تسود أجواء باردة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور للسُحب المتوسطة والعالية.

أما بعد منتصف الليل، فتعبر المملكة تدريجياً من المناطق الشمالية جبهة هوائية باردة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة كما تهطل الامطار وزخات البرد احياناً بدءا من المناطق الشمالية، تمتد تدريجياً لوسط المملكة وأجزاء من مرتفعات جنوب المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد منتصف الليل.

السبت 2020/02/22.. منخفض جوي يؤثر على المملكة سيتم تصنيفه لاحقاً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون دون معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

وتكون الاجواء باردة بوجه عام في العديد من المناطق، وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة.

وتهطل زخات من الأمطار في اجزاء مختلفة من المملكة.

وتكون الرياح غربية الى معتدلة السرعة، تنشط احياناً.

التوصيات

1. تنبيه من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية

2. تنبيه من تشكل السيول

ليلاً: تسود أجواء باردة في مختلف مناطق البلاد، كما يستمر هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.