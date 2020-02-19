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منخفض جوي قادم وأجواء شديدة البرودة تعود للأردن
وطنا اليوم-عمان:تشير التوقعات في موقع "طقس العرب"، الى تأثر المملكة بمنخفض جوي، مساء الجمعة، حيث يزداد تأثيره اثناء ساعات الليل المتاخرة.
وتالياً تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة:
الأربعاء 2020/02/19
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الاعتيادية بحدود 3-4 درجات مئوية.
التوصيات
1) احتمال تشكل السيول في بعض المناطق بسبب غزارة بعض زخات الأمطار
2) الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
3) الانتباه من الانزلاق على طرقات المرتفعات الجنوبية بسبب احتمال تساقُط البَرَد أثناء الحالة.
ليلاً: تكون الأجواء باردة وغائمة بوجهٍ عام، ويستمر هُطول زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة.
ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة الى نشطة السرعة.
الخميس 2020/02/20
ليلاً: تسود أجواء باردة وغائمة في مختلف مناطق البلاد.
وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة.
1) الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
الجمعة 2020/02/21
ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.
التوصيات
تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خلال ساعات الفجر والصباح في المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية.
السبت 2020/02/22.. منخفض جوي يؤثر على المملكة سيتم تصنيفه لاحقاً
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون دون معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.
التوصيات
1. تنبيه من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية
2. تنبيه من تشكل السيول
ليلاً: تسود أجواء باردة في مختلف مناطق البلاد، كما يستمر هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.
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