الرئيسية | محليات الأردنيون ينتظرون دعم الخبز بـ فارغ الصبر ..لماذا التأخير !

وطنا اليوم-عمان:ينتظر الاردنيون بفارغ الصبر، ان تبشرهم الحكومة بإعلان صرف دعم الخبز للعام الحالي 2020.

ويتساءل المواطنون كل يوم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موعد صرف دعم الخبز، الذي أصبح سؤال برسم الإجابة من الحكومة، الذي باتت بموقف صعب أمامه.

مؤسسات حكومة ذات علاقة بصرف دعم الخبز في ضريبة الدخل ووزارة التنمية الاجتماعية، كانت إجابة كل مؤسسة منهما برمي مسؤوليتها بالإفصاح عن أسس وآلية صرف دعم موعده على عاتق الأخرى.

وكانت الحكومة قد خفضت مخصصاتِ دعم الخبز في العام الحالي بنسبة 26% مقارنة مع مخصصات العام الماضي، والتي من كان من المفروض الإعلان عن صرفه بعد اقرار مشروع موازنة 2020 واعتماد الأسس للحصول عليه.

وأشارت أرقام مشروع الموازنة العامة للعام الحالي إلى أن قيمةَ الدعم المرصودةِ تبلغُ 130 مليون دينار في حين بلغت العام الماضي 175 مليون دينار، ضمنَ شبكة الأمان الاجتماعي وقُدرَ عددُ المستحقين له نحوُ 8,5 مليون مواطن.

مصدر حكومي قال إن عملية الصرف دعم الخبز لهذا العام ستتم وفق معايير وتعليمات جديدة بخلاف ما تم تطبيقه العام الماضي"، وذلك عقب انتهاء اللجنة الوزارية من عملها لوضع التعليمات والأسس الجديدة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها والذي سيعلن بدوره عنها من أجل بدء صرف الدعم النقدي للموطنين بدلاً من تحرير أسعار الخبز وذلك بعد أن يتم إقرار موازنة الدولة لسنة 2020 وفق القنوات الدستورية .

وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ستعمل على ضبط عملية توزيع دعم الخبز بما يضمن توزيعهُ على المستحقين .

وعقب إقرار الأسس والتعليمات فان موعد وآلية فتح باب استقبال طلبات دعم الخبز الجديدة سيكون متاحة عبر موقع https://www.da3mak.jo للمواطنين فور اقرار الموازنة للدولة عبر قنواتها الدستورية وإعلان الأسس الجديدة لآلية الصرف".

وكانت الحكومة حررت في كانون ثاني من العام 2018 حررت أسعار الخبز وحدد سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير وقامت بصرف دعم نقدي مباشر للمواطنين من الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل .

وتضمنت شروط الحصول على دعم الخبز عن العام 2018 والتي تم صرفها خلال العام الماضي أن لا يتجاوز دخل الأسرة السنوي 12 ألف دينار، والفرد 6 آلاف دينار، وأن يكون المنتفع أردني الجنسية، وألا يكون له أكثر من سيارة خاصة أو عامة، أو تتجاوز قيمة الأملاكِ المسجلة باسمه 300 الف دينار.

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