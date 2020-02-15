الرئيسية | محليات توصيات لجنة العمر التشغيلي للحافلات.. خلال شهر

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل بالوكالة المهندس صلاح اللوزي إن هيئة تنظيم النقل جمدت قرار العمر التشغيلي للباصات لحين الخروج بتوصيات من لجنة شكلتها الهيئة خلال شهر.

وبين اللوزي أن هيئة تنظيم النقل شكلت لجنة برئاسة الهيئة أمس مؤلفة من وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الجمارك للخروج بتوصيات لدراسة العمر التشغيلي للحافلات ودراسة مطالب أصحاب الحافلات.

وشار إلى أن اللجنة المشكلة لديها مهلة شهر للخروج بتوصيات من تاريخ تشكيلها ودراسة كافة مطالب أصحاب الحافلات وفق ما نقلته صحيفة الرأي.

وأدى إضراب نفذه سائقو الباصات العاملة في مناطق مختلفة بالمملكة إلى شل حركة النقل بالحافلات، الأمر الذي سبب إرباكا لدى المواطنين وحال دون تمكنهم من الوصول إلى أعمالهم ومصالحهم في العاصمة.

وجاء إضراب السائقين احتجاجا على قيام باصات ومركبات خصوصية يوميا بنقل الركاب، دون أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات رادعة بحقهم، بالإضافة لعمل باصات عمومية على خطوط أخرى، تقوم أيضا بنقل ركاب تابعين لخط سير باصاتهم، منتقدين في الوقت ذاته قيام إدارة السير بمنحهم تصاريح لذلك.

كما توقفت وسائط النقل العام بسبب القرارات المتعلقة بالعمر التشغيلي للباصات، وإلزام أصحابها بتشكيل شركة تجمع أصحاب الباصات في كل محافظة.

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