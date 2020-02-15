الرئيسية | محليات غرايبة: تطبيق سند لا يفرض رسوماً اضافية على المعاملات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة إن تطبيق سند مملوك للحكومة الأردنية وجاء لخدمة المواطنين، ولا يفرض أي رسوم اضافية على المعاملات الرسمية.

وأضاف في تصريح لاذاعة حياة اف ام أن المواطن عند تفعيل بطاقته الذكية من خلال أي منصات تطبيق سند وتنزيله سيتمكن من الحصول على العديد من الخدمات الحكومية ذات الضغط الكبير.

وبين أن التطبيق يهدف لجمع الخدمات الحكومية بواجهة مستخدم واحدة تمكن المواطن من الدخول إلى معظم خدمات الحكومة الالكترونية، والغاء السلطة التقديرية والمزاجية في التعامل مع المواطن، والمساواة بين المواطن الذي يعرف أشخاصاً أو من لا يعرف أي شخص.

وأكد أن التطبيق سيوفر التوقيع الالكتروني خلال أشهر، كما يتم العمل على اختصار اجراءات وزارة الادارة المحلية حتى يتم اضافتها للتطبيق.

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