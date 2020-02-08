الرئيسية | محليات ضبط 24 ربطة من الأكياس المخالفة في السوق المحلية

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة الاثنين، 24 ربطة من الأكياس المخالفة لنظام أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل .

وصرح الناطق باسم وزارة البيئة زياد الطهراوي، بأن الوزارة مستمره بالحملة التفتيشية على المنشأت التي تنتج وتتداول وتستورد وبأعي اكياس التسوق البلاستيكية الغير قابلة للتحل وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة

وقال إن الحملة استنادا لنظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017، والتي تنص على منع استيراد اكياس التسوق البلاستيكية غير قابلة التحلل او انتاجها او استيرادها باستثناء الاكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام بجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعي.

واضاف الطهراوي ان الوزارة ومن خلال سعىها للحفاظ على البيئة واستدامتها تقوم بالحملات التفتيشية الدورية وعلى مدار الساعة في جميع محافظات المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية على المنشآت التي تنتج وتتداول وتستورد أكياس التسوق البلاستيكية إضافة إلى قيامها بالتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام النظام وذلك منعاً للأضرار التي تتسبب بها الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، وللحافظ على الثروة الحيوانية وعناصر البيئة من التلوث.

وبين الطهراوي في حال تكرار المخالفين لقانون البيئة النافذ سيتم تحويلهم إلى المدعي العام، مع مصادرة الكميات المخالفة من المواد غير القابلة للتحلل .

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